"Kuigi meil on kahju võistluseid tühistada, tuleb hetkel esikohale seada ikkagi inimeste tervis ja turvalisus. Me tunnetame, et inimesed mõistavad praegust tõsist olukorda," seisab Norra laskesuusaliidu pressiteates.

Holmenkolleni etapp pidi toimuma järgmise nädala lõpus ehk 20.-22. märtsini.

Sel nädalalõpul jätkub MK-sari Soomes Kontiolahti etapiga, kuid publikut seal raja äärde ei lasta.