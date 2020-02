Norralased on mures vastuolulise arstiga koostööd tegeva laskesuusastaari pärast

View this post on Instagram

Takk @bnordstrand for at du kom inn i livet mitt og ordnet opp(=🥦🐟🥑). I over et år har Berit lært meg utrolig mye om tarmens medisin(=🥦🥑🐟)og spesielt viktigheten av omega 3 for kroppen og hjernen💪 Jeg er utrolig stolt av å være ambassadør for den beste tranen @bnordstrand 👊#reklame #tavarepådegselv 💛