Norra tipplaskesuusatajad on alaliiduga tõsiselt tülli pööranud

Peamiseks vaidluskohaks on sportlaste isiklikud reklaam- ja sponsorlepingud, mille sõlmimiseks on neil liiga piiratud võimalused.

Norra laskesuusatamise liit esitas augustis omapoolse lepingu variandi, kuid sportlased lükkasid selle tagasi ning siiani pole läbirääkimistel kompromissi leitud.

Iga Norra laskesuusatamise koondislane saab alaliidult aasta jooksul kõigest 130 000 Norra krooni ehk 12 700 euro suuruse stipendiumi. Seega on sportlased suuresti sõltuvad auhinnarahadest ja isiklikest sponsorlepingutest.

"Meile ei meeldi, et meie õigused on nii piiratud," sõnas Norra koondislane Vetle Sjastad Christiansen Norra rahvusringhäälingule NRK-le.

"Püüame võidelda selle nimel, et ka meil ja meie sponsoritel oleks õigused, et me saaks sõlmida erasektori sponsorlepinguid näiteks riietuse osas," selgitas Christiansen, kes võitis tänavusel Östersundi MMil teatesõitudes kaks kuldmedalit.

Mullune MK-sarja üldvõitja Johannes Thingnes Bö ütles, et talle valmistab eeskätt muret koondise piiril olevate sportlaste raske olukord. "Alaliit peaks rohkem aitama halvemal järjel sportlasi, vahest lisama neile mingi eritoetuse. See võib mulle tunduna tilk meres, kuid neile võib see tähendada kõike. Seetõttu tahangi selles võitluses osaleda," sõnas Bö.

Norra alaliidu peasekretär Anne Rustberggard Varden ei tahtnud lepingu erinevaid punkte NRK-le kommenteerida enne, kui see on allkirjastatud. Ta avaldas lootust, et lahendus saabub enne hooaja algust.