"On riike, kus on dopinguga oma ajalugu. Arvan, et seal on kultuuriline probleem. Sellistel riikidel nagu Austria ja Eesti on sellega oma ajalugu, nii dopingujuhtumite kui ka selle kohta käivate kuulduste osas," rääkis Bö VG-le.

Sama karm oli oma hinnangutes ka Tarjei noorem vend Johannes Thingnes Bø. "Fakt on, et osades riikides on dopingukultuur. Vaatame lihtsalt diskvalifitseeritud sportlaste arvu. Ja see on suur probleem," märkis ta.

Seefeldi MMil korraldatud dopingureidi käigus võeti veredopingu kasutamisega vahele kasahh Aleksei Poltaranin, austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf ning eestlased Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv. Kõik sportlased on patustamise ka üles tunnistanud.