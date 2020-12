Norra laskesuusataja süüdistas karjunud telekommentaatorit: ta rikkus minu laskmise

Eilse jälitussõidu võitis Tiril Eckhoff, teisena ületas finišijoone Marte Olsbu Röiseland. Kaks esimest tiiru puhaste paberitega läbinud Tandrevold tegi lõpuks kaks möödalasku ja jäi kuuendaks.

"Mul on kana kitkuda Ola Lundega. Kuna ta on laskesuusatamise karussellis nii kaua olnud, peaks ta teadma, et lasketiir on vaikne koht. Kui Tiril tulistas puhtalt esimesel püstilaskmisel, läks minu rütm segamini, kuna Lunde karjumine kajas üle staadioni," sõnas Tandrevold NRK-le.

"Ola Lundet võib süüdistada selles, et kolme norralannat pole poodiumil," lisas Tandrevold naerulsui.

Norra rahvusringhäälingu ekspertkommentaator ütles Tandrevoldi kriitikale vastuseks: "Ma arvan, et Ingrid peaks keskenduma lihtsalt laskmisele. Tulistades ei tohiks ta midagi muud kuulda ja kui on probleem, saab kõrvaklappe kasutada."

Lunde lisas naljatledes, et kuna NRK ei lähe järgmisele etapile Hochfilzenisse, võib ilmselt Austrias Tandrevoldilt oodata puhast laskmist.