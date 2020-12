Norra laskesuusataja maailma parimaks sportlaseks kuulutamisest: täiesti metsik!

Hamiltoni valik polnud üllatav: vormel 1 kuulub maailma populaarseimate spordialade hulka ja tänavusel hooajal tuli britt ülikindlalt maailmameistriks.

Laskesuusatajad pääsevad maailma mõistes püünele oluliselt harvemini. L'Equipe'ilt ei teeninud karjääri jooksul aasta parima sportlase tunnustust isegi Prantsusmaa kangelane Martin Fourcade.

30-aastane Röiseland võitis Anterselvas peetud MM-il viis kuldmedalit. Neist kolm tulid teatesõitudes, ülejäänud sprindis ja ühisstardiga sõidus. Jälitussõidus ja tavadistantsil tuli norralanna kolmandaks.

"Täiesti metsik. Ma ei saanud alguses aru, kui suur au see on, kuni Norra meestekoondise (prantslasest) peatreener Siegfried Mazet mulle seda selgitas. Ma olen esimene laskesuusataja ja esimene norralanna, kelle L'Equipe valinud on. See kindlasti mu elu suurim auhind," rääkis Röiseland Norra rahvusringhäälingule.

Röiselandile järgnesid naiste arvestuses tennisist Naomi Osaka (Jaapan) ja mäesuusataja Federica Brignone.