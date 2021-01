Norra laskesuusatäht kukkus keset sprindisõitu südameprobleemide tõttu kokku: kogu energia kadus minu kehast

Tandrevold oli tegemas korralikku sõitu ning kahe lasketiiru järel hoidis ta üheksandat kohta. 5.8 km peal tema nimi aga enam ajavõtutabelisse ei ilmunud. Peagi oli teleülekandest näha, et Tandrevold lamab raja ääres pikali ning tema ümber oli hooldustiim.

"Mind tabasid südame rütmihäired pärast seda, kui viimasest tiirust lahkusin. Tundsin end väga halvasti," avaldas norralanna mõned tunnid hiljem Norra rahvusringhäälingule (NRK). Tundsin, kuidas kogu energia minu kehast kadus."

Neljapäeva õhtul tundis Tandrevold ennast juba paremini. Laskesuusataja avaldas esimest korda ajakirjandusele, et see on temaga korra varemgi juhtunud. "Tundsin sümptomid kohe ära. See on korra varemgi juhtunud, tegelikult just siin samas Oberhofis 2017. aastal."

"Seda ei juhtu tihti ning see pole otseselt probleem. Viimati, kui see juhtus, siis käisin uuringutel nii Saksamaal kui ka Oslos. Mingeid ebakõlasid rütmihäiretes ei leitud. Loomulikult käisin ka tänavuse hooaja eel kontrollis, aga ka siis midagi ei tuvastatud," lisas Tandrevold.

Laskesuusataja sõnul pole tal aimugi, miks tervisehäda nüüd välja lõi. "Tunnen end hästi, ma pole hirmul ega närvis. Mul on lihtsalt kahju, et nii läks. Ma ei teagi, miks see juhtus. Tundsin end võistluse ajal hästi, olin head sõidu tegemas."

NRK teatel on Tandrevold laupäevases naiste teatesõidus rajal tagasi. "Sinna on kaks päeva aega, me jälgime tema tervist," rääkis koondisearst Lars Kolsrud.

"Vaatame, kuidas end homme tunnen, aga praegune plaan on võistlemisega jätkata," lisas Tandrevold.