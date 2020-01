Norra laskesuusatäht Bö naaseb võistlustulle

Pokljuka näol on tegemist viimase MK-etapiga enne veebruaris Anterselvas toimuvat laskesuusatamise MM-i.

"Bö ei jätka sealt, kus tal enne pooleli jäi. Pole ühtegi garantiid, et tal naasmisel kohe esimene nädalavahetus edukalt läheks," andis oma hinnangu Norra laskesuusalegend Emil Hegle Svendsen. "Tema konkurendid on olnud võistlusvormis, tema aga isavormis."

Hegle Svendsen kiitis Bö otsust enne MM-i ühel MK-etapil siiski osaleda. "See kindlasti tõstab tema võimalusi MM-il võrreldes sellega, kui ta oleks kahekuuse võistluspausi järel sinna läinud."

26-aastane norralane läks puhkusele MK-sarja üldliidrina, aga on vahepeal langenud koguni seitsmendaks. Pokljukasse läheb liidrina vastu prantslane Martin Fourcade. Prantslasel on koos 537 punkti, talle järgnevad kaasmaalased Quentin Fillon Maillet (436) ja Emilien Jacquelin (435). Norralasel Bö'l on kogutud 374 silma.

Pokljuka MK-etapiga tehakse algust neljapäeval, kui kavas on meeste 20 km eraldistardist sõit.