Norra laskesuusalegend kritiseeris Oberhofi etapi korraldajaid: ääretu ülbus, mis läks kõigile kalliks maksma

Kaheksakordne olümpiavõitja ja 19-kordne maailmameister Björndalen töötab hetkel Hiina laskesuusakoondise peatreenerina. Oberhofi etapi järel sõnas ta Norra meediale: "See on väga kallis ja ekstreemselt raske töö. See etapp on koht, mis tapab kõik tippsuusad."

Björndalen lisas, et teda üllatas korraldajate ülbus, kes ei teinud kriitikast üldse välja. Norralane oli ühtlasi nördinud, et Rahvusvahelist Laskesuusaföderatsiooni (IBU) ei häiri üldse, et Oberhofi taolised etapid panevad väikeste koondiste - nagu Hiina - eelarvele tohutu põntsu.

Björndaleni kriitikaga nõustus Norra laskesuusakoondise määrdejuht Tobias Dahl Fenre. "See on tõsine kulu, kui koondise 60 paari suuski lähevad raisku. Korraldajal peab olema rohkem lund varuks, et rajal ei oleks nii palju kive ja kruusa. Paljud teised suusabaasid suudavad kunstlund varuda ja selle abil on rajad korras hoida," sõnas Fenre ja lisas: "Minu arvates on Oberhofi etapi korraldajad liiga ülbed ega võta asja tõsiselt."

Oberhofi rajameister Detlef Kotlinsky väitis, et nii kehvades ilmastikutingimustes on praktiliselt võimatu häid suusaradu ette valmistada.

"Need tingimused pole tegelikult nii halvad, kuid osaliseks on kriitika õigustatud. Samas on ilmastikutingimused täpselt sellised nagu nad on. Tänavu olid olud tõesti väga keerulised," lausus Kotlinsky.

IBU-l oli sel nädalavahetusel Oberhofi korraldajatega tõsine jutuajamine, kuid IBU võistluste direktor Borut Ninar kinnitas, et neil ei ole plaanis Saksamaa linnalt MK-etappi ära võtta.