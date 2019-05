Norra koondisest välja jäetud laskesuusatamise maailmameister otsustas karjääri lõpetada

L'Abee-Lund kaotas tulevaks hooajaks koha Norra A-koondises ning seejärel otsustas norralane tippsportlase karjäärile joone alla tõmmata. L'Abee-Lundi koha A-koondises sai endale Johannes Dale.

„Aprillis valmistusin ma veel uueks hooajaks. Seejärel sain aga aru, et väljaspool A-koondist on seda majanduslikult keeruline teha. Nõrgaks jäävad ka pakutavad võistlused. Lisaks mängis oma rolli ka perekond. Lõpuks tundsin, et mul ei ole piisavalt nälga, et karjääri jätkata,“ sõnas 33-aastane norralane VG-le.

MK-sarjas võitis L'Abee-Lund aastate jooksul ühe etapi (2018. aastal Oslos). Poodiumile kerkis ta kokku kolmel korral. Lõppenud MK-hooajal saavutas ta kokkuvõttes 19. koha. Norralasestest oli ta sellega paremuselt viies meeslaskesuusataja.