Norra koondise peatreener Itaalia laskesuusatähest: mõned sportlased on egoistlikud ja enesekesksed

Maailmameistri Wiereri ja treeneri Obereggeri suusad läksid ristid 2018. aasta suvel, mil aastaid Itaaliat juhendanud Oberegger asus tööle Norra koondise eesotsas.

"Meie omavaheline suhtlus on kadunud, aga see on täielikult Dorothea kätes," avaldas Oberegger Iltalehti vahendusel. "Kui ma teda vahel hommikuti teretan või hea tulemuse puhul õnnitlen, siis ta ei vasta mulle midagi."

"Minul ei ole Obereggerile enam midagi öelda," rääkis Wierer tänavu jaanuaris. "Mulle tõesti ei meeldinud tema trikk."

"Mõned sportlased on egoistlikud ja enesekesksed," jätkas Oberegger. "Teisest küljest on see jällegi hea. Kui Wierer millalgi karjääri lõpetab, vaatab ta ilmselt kõigele juba hoopis teise pilguga tagasi. Ma ei kutsuks teda ülbeks, aga ta on väga temperamentne. Võib-olla see teda tugevaks teebki."

"Ei tundu, et Wierer töötaks palju, aga tegelikult on seis just vastupidine," kiitis treener endist hoolealust. "Väga harva näeb nii professionaalset naist."

Oberegger töötas Itaalia laskesuusatajatega enne Norra siirdumist ligi 10 aastat. "Mul vedas väga, et sain töötada koos Wiereri, Lisa Vittozzi, Lukas Hoferi ja Dominik Windischiga. Nad olid iga päev minu treeninggrupis ning meie suhted muutusid seega liiga sõbralikuks. Tundsin, et ma ei suuda neile enam treenerina midagi anda ning otsustasingi sellepärast lahkuda," põhjendas kogenud treener oma otsust. "Dorotheale ja teistele on tõesti parem uue treeneri käe all olla."