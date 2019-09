Norra endine laskesuusatäht suri 49-aastaselt

Norra meedia teatel suri Hanevold teisipäeva hommikul oma kodus Borgenis.

"See oli minu jaoks kohutav šokk. Pole möödunud väga palju päevi ajast, kui ma teda (Hanevold) televiisorist nägin, ta kommenteeris, teda intervjueeriti ja nägi seal värske ja hea välja,” sõnas endine laskesuusataja Ola Lunde NRK-le. "See on lihtsalt jube. See on tema väikeste laste ja kogu pere jaoks nii uskumatult traagiline. Ta oli Norra jaoks üks olulisemaid ja hinnatumaid laskesuusatajaid koos Ole Einar Björndaleniga."

Hanevold tuli 1998. aastal Naganos 20 km sõidus olümpiavõitjaks ja pälvis teatesõidus hõbemedali. 2002. aastal Salt Lake Citys ja 2010. aastal Vancouveris võitis ta teatesõidus kuldmedali ning 2006. aastal Torinos sprindis hõbeda ja 20 km distantsil pronksi. Maailmameistrivõistlustelt võitis Hanevold viis kulda, kuus hõbedat ja neli pronksi.

Pärast sportlaskarjääri lõpetamist töötas Hanevold NRK-s laskesuusatamise eksperdina.