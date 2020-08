Naabrid olid suvebiatloni Eesti meistrivõistlustel eestlastest paremad

Meeste distantsil teenis esikoha lätlane Edgars Mise (0+1; 25.56,0), kellele Ränkel (1+2) kaotas kõigest 1,8 sekundiga. Kolmandaks tuli Rene Zahkna (0+4; +37,7) ja neljandaks Kalev Ermits (1+4; +56,2).

"Asja teeb kurvaks see, et lätlane 1,8 sekundit ette jäi," lausus Ränkel ERR-ile. "Kahjuks rajal info ei liikunud. Oleks seda teadnud, oleks kindlasti rohkem punnitanud, et meistritiitel koju jätta."

Naistest võitis venelanna Darja Virolainen (0+0; 22.25,5), teine oli vaid 0,6-sekundilise kaotusega Johanna Talihärm (0+1), kolmas Tuuli Tomingas (0+2; +44,8) ja neljas Kadri Lehtla (1+0; +56,3).

Talihärm tunnistas, et napp kaotus jäi kripeldama. "Mulle öeldi finišis, et ajaliselt võitsin, aga keegi oli lihtsalt silma järgi vaadanud. Ikka tahaks võidu koju tuua ja jätta."