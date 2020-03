Martin Fourcade tühjade tribüünide ees võistlemisest: segadused koroonaviirusega jätkuvad

"Segadused koroonaviirusega jätkuvad," kirjutas Fourcade Twitteris. "Tšehhi fännidel pole võimalust võistlusi jälgida, kuid samas pole probleemi, et Nove Mestosse reisib kogu laskesuusakaravan, kuigi me kõik olime alles Itaalias ja sellest on möödas vaid seitse päeva."

Tšehhis tuvastati eile kolm esimest koroonaviirusesse nakatunud inimest ja kohalikud võimud otsustasid seetõttu MK-etapi suletud uste taga pidada.

Nove Mesto MK-etapp peetakse 5.-8. märtsini.