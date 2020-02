Martin Fourcade kinnitas kuulujutte: minu karjäär võib läbi olla

"See ei ole lihtsalt kuulujutt. Teen karjääri jätkamise osas otsuse pärast Oslo MK-etappi. Pean mõtlema, kas mul on aeg laskesuusatamisega lõpetada ja midagi muud teha. Praegu pole mul veel kindlat vastust. Otsus tuleb kindlasti raske. Olen juba ammu aru saanud, et see otsus pole 100 protsenti hea ega halb," rääkis Fourcade Norra väljaandele Dagbladet.

"Tahan järelejäänud hooaega nautida ja võidelda Johannes Thingnes Bö-ga MK-sarja liidrisärgi eest," lisas ta.

Eile Anterselvas lõppenud MM oli Fourcade'i jaoks edukas. Ta võitis kulla nii 20 km tavadistantsil kui ka meeste teatesõidus, 10 km sprindis sai ta kolmanda koha. Kokku on tema arvel 13 MM-tiitlit ja 5 olümpiakulda.