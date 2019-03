Mäkäräineni tippu viinud Austria treener peab tooma Hiinale laskesuusa olümpiamedali, muidu saab kinga

Saksamaa telekanali ARD spordisait Sportschau kirjutab, et endise Soome ja Belgia koondise peatreeneri Obererlacheri ainus eesmärk on tuua järgmise taliolümpia võõrustajariigile medal. "Kui me seda ei suuda, olen ma oma kohast ilma," ütleb 55-aastane endine laskesuusataja.

Miks on Obererlacher ette võtnud just Hiina laskesuusatajad? "Ma olen alati midagi eksootilist otsinud, midagi võimatut, midagi, mille kohta inimesed ütleksid, et see on juba eos hukule määratud," vastab austerlane.

Kas Hiina eesmärk on lootusetu? "Sugugi mitte. Mind kutsuti Hiina 2018. aasta mais ning ma nägin seal talente, näiteks 20-aastast Fanqui Mengi ja 19-aastast Yuanmeng Chu'd, kes on minu jaoks tõelised teemantid, mida Euroopast ei leia. Nendega me praegu maailmas tiirutame."

Kas eduni võib jõuda puhtalt? "Hiina on uhke rahvas. Neil on puhtalt töötamiseks väga karmid reeglid ning need on ka minu lepingus sees, mille ma allkirjastasin. Sportlased ütlevad lepingus, et nad ei või lihtsalt restorani minna ja liha süüa. Nii võivad nad endale sisse süüa saastunud või geneetiliselt muundatud liha. Samal ajal võib aga dopingukontroll sisse hüpata."

Meng, kellest Obererlacher juttu tegi, tuli hiljuti Slovakkias Osbrlies toimunud juunioride MM-il kuldmedalile 12,5 km tavadistantsil. Käimasoleval Östersundi MM-il sai ta 15 km individuaalsõidus 41. koha, parim hiinlanna oli sel alal 27. koha saanud Zhang Yan.