Mäkäräinen raskest hooajast: inimesed ütlevad, et oleksin pidanud lõpetama

Mäkäräinen edestas möödunud hooaja üldarvestuses teisele kohale tulnud Slovakkia laskesuusatajat Anastassija Kuzminad vaid kolme punktiga. Ka selle hooaja algus oli viiest esimesest individuaaldistantsist kolm võitnud soomlanna jaoks suurepärane, kuid jõulude järel pole ta enam nii säravaid esitusi pakkunud, vahendab ERR Sport.

"Et MK-sari jätkus kohe pärast Östersundi, pole ma veel jõudnud MM-ile mõelda," rääkis 36-aastasena vanim MK-karussellis osalev naine NRK-le. "Ma ei tea, mis saab järgmisel hooajal. Käesolev hooaeg on olnud väga keeruline ja mul on olnud raske."

"Saan palju sapiseid kommentaare selle kohta, miks ma ei lõpetanud eelmisel aastal tipus olles ja et nüüd on mu tulemused viletsad," jätkas Mäkäräinen. "Mulle meeldib jätkuvalt mu töö ja ma saan sellega päris hästi hakkama. Tagatipuks on see minu elu. Kui oled alates 2005. aastast sama elu elanud, on kerge oma vanus unustada.“