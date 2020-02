Loginovi kritiseerinud Rootsi laskesuusaäss saab venelastelt ähvarduskirju

Samuelsson teatas pärast Antholzis peetava MMi sprindivõistlust, mille Loginov võitis, et varem dopingu tarvitamisega vahele jäänud venelane ei peaks tänavustel maailmameistrivõistlustel üldse osalema.

"See on hullumeelne. See pole hea, et endine EPO-vend on nüüd maailmameister," kurjustas sprindis 11. kohaga leppingud Samuelsson.

Mõistagi ei meeldinud selline avaldus Venemaa koondise poolehoidjatele, kes hakkasid seejärel rootslast kurjade kirjadega pommitama.

"Venelased arvavad, et ma ründan Loginovi ning et ta väärib MMil olemist ja sarnaselt teistele võistlemist. Nad kirjutavad mulle, et Loginov on parim ja mina halvim," sõnas Samuelsson ajalehele Expressen.

Tapmisähvardusi rootslane siiski saanud ei ole. "Sõnakasutus on olnud päris räige, kuid ma ei ole näinud seal tõelist ähvardust."

Rootslane lisas, et jääb oma seisukoha juurde. "Ma teadsin, et midagi sellist võib juhtuda, kuid leian, et kui endine dopingutarvitaja võidab kuldmedali, siis on tähtis oma arvamus välja öelda," teatas ta.