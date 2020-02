Loginov loobus protesti märgiks MMi ühisstardiga sõidust

Kuna laupäeva hommikul kell kuus tuli Itaalia politsei Venemaa koondise hotelli ja korraldas Loginovi toas ja autos läbiotsimise, viies kaasa tema sülearvuti ja telefoni, ei taha venelane täna Anterselvas rajale tulla. Meeste ühisstardiga sõit algab kell 16.

"Tundub, et tahetakse kaasa aidata sellele, et ma oma karjääri kiiremini lõpetaksin. Kui see kõigile parem on, siis võib-olla tulebki mul seda teha," sõnas pettunud Loginov eile.

Laupäeval tegi Loginov meeste 4x7,5 km teatesõidu viimases vahetuses tugeva etteaste, kuid ei suutnud Venemaa koondist neljandast kohast kõrgemale aidata. Ankrumeeste arvestuses jäi ta alla vaid Norra ässale Johannes Thingnes Bö`le.

Anterselva MMilt võitis Loginov sprindis kuldmedali ja jälitussõidus pronksi.