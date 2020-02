Lisa Vittozzi: laskesuusa MM-i programm on liiga raske

Laskeuusatippudel, kes teevad kaasa nii teatesõitudes kui ka ühisstardiga sõidus, peavad Anterselva MM-il 11 päevaga tegema 7 starti.

"See on liiga raske. Taastumiseks pole aega. Liiga palju starte on liiga väikse aja peale. Vaid paaripäevase vahega nii intensiivselt võistleda on vale," ütles Vittozzi.

Veidi leebemas sõnastuses kritiseeris MM-i ajakava norralanna Tiril Eckhoff: "Palju sõite toimub lühikese ajaperioodi jooksul. Olla neis kõigis edukas on väga suur väljakutse."

Rootslanna Hannah Öberg märkis, et tänavusel MM-il paneb sportlaste vormile lisaks ajakavale pitseri ka kõrgmäestiku hõre õhk. "Ma pole veel otsustanud, kas jätan midagi vahele. Vaatame, mis konditsioonis ma pärast individuaalsõitu olen. Aga nii kõrgel on see raske, ning meil on startide vahel väga vähe aega," sõnas Öberg.

Täna kell 15.15 algab meeste 20 km individuaalsõit. Homme kell 16.15 on kavas segapaaristeade ehk distants, milles Rene Zahkna ja Regina Oja saavutasid Pokljuka MK-etapil suurepärase teise koha.