Laskesuusatamises kohutava debüüdi teinud Rootsi murdmaaässa treener: probleemiks on tema nimi

27-aastane Nilsson mahtus uue aasta esimesel rahvusvahelisel võistlusel napilt esisajasse, kui piirdus Saksamaal Arberis peetud IBU karikasarja etapil 7,5 km sprindis alles 99. kohaga.

2018. aastal Pyeongchangi olümpial murdmaasuusatamises neli medalit võitnud Nilsson eksis lasketiirus kuus korda ning kaotas ühe trahviringi läbinud võitjale Tatjana Akimovale 3.48-ga. Lisaks ebatäpsele laskmisele kaotas Nilsson suusarajal kiirematele üle pooleteise minuti.

Chabloz sõnul on tohutu tähelepanu Nilssoni ebakindlaks muutnud. "Ta tõesti tahtis laskesuusatamist alustada, võtta rahulikult ja aegamisi uude alasse sisse elada. Ma arvan, et ta tunneb, et fookus on liigselt temal ja tal on raske sellega hakkama saada. Olukord on keeruline tema jaoks," rääkis Chabloz NRK-le.

"Ma ütlesin talle, et probleemiks on sinu nimi. Sa oled Stina Nilsson ja kõik vaatavad, kuidas sul läheb. Lugu oleks hoopis teine, kui ta oleks tavaline 27-aastane neiu, kes alustas laskesuusatamisega," lisas treener.