Laskesuusatamise olümpiamedalist käis dopinguskandaali tõttu politseile aru andmas

Nii Vancouveri kui Sotši olümpial teatesõidus medali võitnud Ederi sõnul toimus see tükk aega tagasi. "Informeerisin sellest kohe Austria alaliitu ja politseid. Mind kutsuti praegu tunnistama, sest jäljed viisid lõpuks Erfurti," sõnas Eder austerlaste Die Pressele.

Kaasmaalase Max Hauke kinnivõtmise videot, kus Hauke tabati nõel veenis, ei vaadanud Eder enda sõnul kaastundega. "Seal on muidugi näha, kuidas inimese maailm kokku variseb, aga kaastunne on viimane asi, mida sel hetkel tunda. Julged teha, julged ka tagajärgedega toime tulla."

Ederi sõnul ei välista ta, et skandaal raputab ka laskesuusatamise MM-i. "Mitte keegi ei saa olla nii naiivne, et arvata, et meie ala see ei mõjuta. Laskesuusatajad ja murdmaasuusatajad treenivad sarnaselt ning vajavad mõlemad samamoodi vastupidavust."