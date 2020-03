Laskesuusatamise Nove Mesto MK-etapp peetakse koroonaviiruse tõttu tühjade tribüünide ees

Nimelt tuvastati pühapäeval Tšehhis kolm esimest koroonaviirusesse nakatunud inimest ja kohalikud võimud otsustasid seega MK-etapi suletud uste taga pidada. "Me peame raportiga nõustuma. Loomulikult ei ole otsus meeldiv, aga meil on ka tähtsamaid prioriteete ning kohaneme tagajärgedega," kommenteeris Tšehhi alaliidu president Jiri Hamza.

"Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) on lubanud, et järgivad kõiki korraldusi, mida korraldajariigid koroonaviiruse levikuga seoses teevad," seisis IBU pressiteates. "Meil on kahju, et tänavune Nove Mesto etapp peetakse ilma 100 000 pealtvaatajateta. Peame korraldajatega läbirääkimisi, et saaksime seejärel toetajatele anda informatsiooni piletiraha tagastamise osas."

Nove Mesto MK-etapp peetakse 5. - 8. märtsini.