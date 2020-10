Laskesuusatamise MK-sarjas tehti sunnitud muudatusi

Laskesuusatamise MK-sari algab Kontiolahtis 27.-29. novembril toimuva etapiga, 3.-5. detsembril toimub seal ka hooaja teine MK-etapp. Sama põhimõtte alusel peetakse ka hooaja kolmas ja neljas etapp, mis mõlemad toimuvad Austrias Hochfilzenis vastavalt 11.-13. ja 17.-20. detsembril, kirjutas ERR-i spordiportaal.

Algselt pidid kaks neist etappidest toimuma Rootsis Östersundis ja Prantsusmaal Annecys, kuid pärast korralduskomiteede ja IBU meditsiinialase eksperdirühmaga konsulteerimist otsustas organisatsiooni juhatus reisimise vähendamiseks ja koroonaviiruse võimaliku leviku piiramiseks etapid läbi viia kahes asukohas.

"Oleme rahul, et saame oma sportlastele ja fännidele sel aastal tagada neli MK-etappi," rääkis IBU peasekretär Niklas Carlsson. "Muidugi oleme pettunud, et ei saa külastada planeeritud nelja toimumispaika. See oli keeruline otsus ja täname korraldajaid mõistva suhtumise eest: see plaan lubab meil korraldada neli etappi, kuid samal ajal vähendada reisimisest tulenevaid tervise- ja logistilisi riske."

Jaanuaris võõrustavad MK-etappe Oberhof (7.-10. ja 13.-17.) ning Antholz-Anterselva (21.-24.) Ühtlasi teatas IBU juhatus, et laskesuusatamise MM toimub Sloveenias Pokljukas järgmise aasta 9.-21. veebruarini, veebruari ja märtsi MK-etappide tulevik selgub novembris.

