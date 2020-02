Laskesuusatamise kahekordset olümpiavõitjat kahtlustatakse taas dopingu tarvitamises

IBU teatel on süüdistuse aluseks laskesuusataja bioloogilisest passist leitud ebakõlad tervise näitajate kohta ajavahemikus 2010-2014. Tegu pole aga esimese korraga, kui Ustjugov uurimise all on.

Esmakordselt sattus venelane uurimise alla 2018. aasta suvel. Koos Ustjugoviga said kahtlustuse ka Aleksandr Petšenkin, Svetlana Sleptsova ja Aleksandr Tšernõšov. Kui Petšenkinile ja Tšernõšovile määrati 2019. aasta suvel 4-aastane võistluskeeld, siis Ustjugovi osas toona uurimine lõpetati.

2014. aastal sportlaskarjääri lõpetanud Ustjugov tuli olümpiavõitjaks 2010. aasta Vancouveri taliolümpial ühisstardiga sõidus ja neli aastat hiljem Sotšis teatesõidus. Lisaks võib tema auhinnakapist leida ühe olümpiapronksi ja 2 MM-hõbedat.