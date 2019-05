Laskesuusatamise kahekordne maailmameister tõmbas 29-aastaselt sportlaskarjäärile joone alla

Koukalova ei ole suusarajal käinud juba kaks aastat. Tšehhitari on seganud säärevigastus ja seetõttu on ta pidanud sunnitud pausi. Nüüd andis Koukalova sotsiaalmeedias teada, et ta ei naasegi tippsporti.

Tšehhitari sõnul sai ta nüüdseks juba valuta treenida, kuid kaks aastat tavaelu elades leidis ta uued väärtused, millest kinni haarata ja mille poole püüelda.

Koukalova krooniti laskesuusatamises MK-sarja üldvõitjaks hooajal 2015/16. Kokku võitis ta aastate jooksul 17 MK-etappi.

Maailmameistriks krooniti ta kahel korral. MM-tiitli võitis ta 2015. aastal Kontiolahtis segateatesõidus ning 2017. aastal Hochfilzenis sprindis. Lisaks on ta aastate jooksul võitnud kaks MM-hõbedat ja kaks MM-pronksi.

2014. aasta Sotši olümpiamängudel võitis ta kaks hõbemedalit.

Alates 2016. aastast on Koukalova abielus Tšehhi sulgpalluri Petr Koukaliga. 2018. aasta aprillis avaldas Koukalova elulooraamatu. Seal tunnistas ta avalikult, et on pikki aastaid võidelnud söömishäiretega.