Laskesuusatamise EM-i toimumine ripub juuksekarva otsas

Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul on neil võimalik valmistada suurvõistluseks ette 2,2-kilomeetrine ring, kuid nõuded eeldavad märksa pikemaid ringe, sealhulgas meeste tavadistantsi puhul isegi neljakilomeetrist ringi, kirjutab ERR Sport.

Hiljemalt teisipäeva keskpäevaks edastavad korraldajad ülevaate oma seisust rahvusvahelisele alaliidule, kes peab seejärel otsustama, kas ja kuidas edasi minna.

"Hommikul käisime Tehvandil, vaatasime kõik rajad üle, hindasime oma võimekust, vaatasime, kui palju on võimalik kunstlund juurde toota ja lumevarusid. Selle info anname ilmselt homme keskpäeval IBU-le edasi," lausus Nigol.

"Me oleks pidanud ütlema seda täna, aga me palusime pikendust, kuna meil endal on vaja kõik reservid üle vaadata. Me oleme võidelnud ilmaga, anname endast parima, oleme toonud juurde spetsiaalse konteineri, millega on võimalik plusskraadidel lund toota," lisas Nigol.