Need ja teisedki küsimused esitasime koondisele appi tulnud Karmen Reinpõllule (39). Tallinna ülikoolis tervisekäitumise ja heaolu eriala doktorikraadi taotlev Reinpõld on varasemast tuntud pigem teistelt aladelt – triatlonis on tal treeneri 6. ja rattaspordis 6. kutsetase. Eile nimetati ta Eesti aasta parimaks jalgrattatreeneriks ja tema hoolealune Janika Lõiv parimaks naisratturiks. Mullu kutsus peatreener Indrek Tobreluts ta appi laskesuusatajate andmeid analüüsima.