Kuigi Tobreluts usub sportlaste arengusse, jäi ta hooaja eel kahe jalaga maa peale. „Mingit imelist hüpet ma sportlastelt ei eelda, aga mullusest veidike paremad võiksid nad olla,” lausus Tobreluts ja selgitas, et kuigi peamised eesmärgid on seotud Pokljukas toimuva MM-iga, ei tohi hooaja hakul olla mahajäämus liiga suur. „Minutite kaupa on mahajäämust rakse parandada. Kui esimesel etapil kaotad suusarajal kolm minutit, siis kahe ja poole minuti peale on sealt võimalik tulla.”