Laskesuusatajad panid paika MK-etapile sõitva koondise

Kui eelmisel pühapäeval peeti kontrollvõistlused sprindis, siis sel neljapäeval võisteldi ühisstardiga sõidus. Meeste 15 km sõidu võitis Kalev Ermits (5, 46 min 10 sek), talle järgnesid Rene Zahkna (4, +0.39), Robert Heldna (4, +2.01), Mart Vsivtsev (3, +4.19) ja Hans Kristen Rootalu (7, +4.27). Raido Ränkel ühisstardis koolikohustuste tõttu kaasa ei teinud, küll aga võistles ta pühapäeval sprindis, kus tuli Ermitsa ja Zahkna järel 3. kohale.

Naistest saavutas 12,5 km distantsil esikoha Regina Oja (1; 40 min 56 sek), jättes enda selja taha Meril Beilmanni (1; +0.35), Grete Gaimi (3; +0.52), Johanna Talihärma (7; +3.45), Susan Külma (2; +3.52), Tuuli Tomingase (6; +4.03), Kadri Lehtla (6; +4.39) ja Mari Uha (4, +7.59).

Peatreeneri Indrek Tobrelutsu otsusega lähevad MK-sarja avavõistlusel Östersundis meestest starti Kalev Ermits, Rene Zahkna ning Robert Heldna. Neljanda mehena võib Östersundi sõita Raido Ränkel, juhul kui ta mõned päevad varem toimuval IBU karika avaetapil Norras Sjusjøenis MK-normi ära täidab. Kui Ränkel normi ei täida, sõidab Rootsi MK-etapile juunioride koondise liige Kristo Siimer.

„Raido on füüsiliselt MK-normi täitmiseks valmis, kui ta näitab sama lasketaset nagu siin Beitostølenis. Ma usun, et talle piisab 50-protsendilisest lasketabamusest, et norm täita, aga Raido on võimeline ka paremini laskma,” ütles peatreener Indrek Tobreluts.

Naistest alustavad oma hooaega MK-sarjas Tuuli Tomingas, Grete Gaim ja Regina Oja. "Johanna Talihärm sõidab MK-le pärast 28. novembril Sjusjøenis toimuvat IBU karikasarja sprindivõistlust. Meril Beilmanni osas teeme otsuse pärast esimest IBU karika etappi," sõnas Tobreluts.