Laskesuusataja lõpetas karjääri: tahan last saada, kuid pean enne oma kehale puhkust andma

"Lõpp oli tõeliselt raske. Ma ei nautinud enam võistlemist. Ma pole enam ka parima tervise juures," sõnas Pyeongchangi olümpial teatesõidus 5. koha saanud Poliakova Slovakkia ajalehele Novy Cas.

"Tahtsin hea emotsiooniga lõpetada, ent see ei õnnestunud. Mõtlesin sellele kõigele praeguse pandeemia ajal ja leidsin, et parim lahendus on karjääriga lõpparve teha. Olin arsti juures ja ta ütles mulle, et kui ma tahab last saada, pean oma kehale puhkust andma," avaldas slovakitar veel ühe põhjuse, mis sundis teda lõpetama.

Poliakova usub, et tal on tsiviilelus mitmeid võimalusi: "Ma näen end näiteks fitnessitreenerina. Või siis kokana, sest ma oskan hästi süüa teha. Või oleksin karm politseinik. Istuvat tööd ma aga endale ette kujutada ei oska."