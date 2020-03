Laskesuusakuninganna meenutas raskeid hetki: minu kopsumaht oli nii väike, nagu oleksin läbi kõrre hinganud

"Minu elu oli alguses raske. Sündisin tõsise astmaprobleemiga. Mul tekkisid juba esimestel minutitel hingamisraskused. Olukord oli nii halb, et ema pidi minu pärast oma töökohast loobuma. Kõige hullemal hetkel hingasin justkui nagu läbi kõrre. Ma ei suutnud rohkem õhku kopsudesse viia," meenutas üheksal korral maailmameistriks tulnud norralanna.

Ajapikku läks Olsbu Röiselandi tervis siiski paremaks.

"Olin väga väike, aga mäletan kartust, et ma ei suuda hingata. Kolme-aastaselt sain hakata kopse treenima. Kooli minnes oli mu seisund juba palju parem. Aga ka praegu on mul ebamugav vee all hinge kinni hoida. Kartus on mul kuskil sügaval sees veel olemas," selgitas ta.

29-aastane Olsbu Röiseland lõpetas äsja elu parima hooaja. Kulminatsioon saabus Anterselva MM-il, kus ta võitis viis kuld- ja kaks pronksmedalit. Seega ei langenud ta esikolmikust välja ühelgi distantsil.