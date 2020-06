Laskesuusaäss Johannes Thingnes Bö suutis Johaugi tempos püsida kolm kilomeetrit

Thingnes Bö otsustas oma jooksukiirust testida 3000 meetri distantsil ning sai ajaks 9.14. Tema kilomeetri aeg (3.04) oli vaid pisut parem kui Johaugil.

Bö on kindel, et 10 000 meetrit poleks ta suutnud sellise tempoga lõpetada. "See rong oleks minust juba nelja kilomeetri järel möödunud," pakkus Bö NRK-le. "Ta (Johaug) treenib nii kõvasti. Tema aeg oli uskumatult hea."

Bö ei imesta üldse, miks norralanna naiste murdmaasuusatamist nii kindlalt valitseb. "Väga raske on sellist talenti edestada, kes treenib ka teistest kõige kõvemini," lausus ta.

Norralane tunnistas oma füüsilise vormi kohta, et ongi hetkel kehvas seisus: "See töö, mida olen viimasel ajal teinud, pole olnud piisavalt hea."