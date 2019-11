Lähedased kahtlustavad, et 43-aastaselt surnud Soome laskesuusatajale sai saatuslikuks mürgine suusamääre

Soome laskesuusalegend Heikki Ikola - kes on kolmekordne olümpiahõbe ja neljakordne maailmameister - ütles väljaandele Dagbladet, et paljud Lahtela lähedased usuvad, et talle sai saatuslikuks fluori sisaldav suusamääre, mida ta sisse hingas. Lahtela suri kopsuvähki.



"Mauri töötas nii Soome laskesuusatamise kui murdmaasuusatamise koondise määrdetiimides. Toona olid fluori sisaldavad suusamäärded uus asi ning selle ohtudest teati väga vähe," sõnas Ikola.

"Siis oli ka tööohutus väga primitiivsel tasemel. Võrreldes tänapäevaga oli see hoopis teine maailm. Nüüd on määrdetiimide tööruumides ventilatsioon ja personal kasutab väga kvaliteetseid respiraatoreid," lisas Ikola, kelle arvates võis fluor tõesti Lahtela kopsuvähi põhjustada.



Lahtela raske haigus avastati täiesti juhuslikult, kui ta Anterselvas toimunud rahvuskoondise treeninglaagris kukkus ja murdis roide. Toona töötas ta Soome laskesuusatamise koondise peatreenerina.