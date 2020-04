Kuuekordne laskesuusatamise maailmameister lõpetas 30-aastaselt karjääri

"Minu motivatsioon hakkas pisut kaduma. Tunnen endiselt, et on tore treenida ja võistelda, aga tippsport nõuab rohkemat. Kui sellele arusaamisele jõudsin, siis mõistsin, et on ideaalne aeg lõpetada," rääkis 30-aastane Solemdal Norra rahvusringhäälingule.

Solemdal tuli Norra naiskonnaga maailmameistriks aastatel 2013, 2016, 2019 ja 2020. Segateatesõidus jõudis ta kullani 2012. ja 2013. aastal.

Olümpiamängudel Solemdal poodiumile ei pääsenud, MK-sarjas sai ta kaks individuaalset võitu - 2012. ja 2013. aastal triumfeeris norralanna Hochfilzeni jälitussõitudes.