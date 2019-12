Kõrge pulsiga tiiru jõudnud Johanna Talihärmi tabas hetkeline hämming

Esimeses tiirus läks Talihärmil hetkelise segaduse tõttu kõvasti aega. Ta lasi ühe korra mööda, aga märkas siis, et üles jäi kaks märki. "Ma arvasin, et mul on viis lasku lastud, aga tegelikult oli üks veel. See juhtuski," kommenteeris laskesuusataja ERR-ile.

"Läksin juba asendist välja, aga siis vaatasin, et mul on üks padrun veel. Hakkasin kahtlema. Nägin, et kaks märki on üleval, aga ma olen ainult ühe eksinud. Selline väike segadus juhtubki, kui oled tulnud tiiru suure pulsiga."