Konkurendid karjääri lõpetanud Kaisa Mäkäräinenist: ta oleks pidanud jätkama

"Ta oleks pidanud jätkama. Kaisa on endiselt väga tugev. Minu arust on ta eeskuju, keda teised sportlased järginud on," ütles tšehhitar Marketa Davidova Iltalehtile.

Venelanna Jekaterina Jurlova-Percht oli Davidovaga nõus. "Minu jaoks tuli see uudis suure üllatusena. Ma sain sellest aru alles finišis, kui nägin, et Kaisa oli väga õnnelik ja mitmed Soome laskesuusatajad teda õnnitlema tulid."

"Aimasin, et Kaisa karjääri lõpp võib lähedal olla, aga ma ei kujutanud ette, et viimane võistlus on juba laupäeval. Enne kui koondisesse jõudsin, imetlesin teda televiisorist. Ta on mulle suureks eeskujuks olnud," lisas võistkonnakaaslane Suvi Minkkinen.

Mäkäräineni viimane hooaeg kujunes tema standardite järgi nigelaks, ainsa MK-etapivõidu sai ta jaanuaris Oberhofi ühisstardiga sõidus. Anterselva MM-il jäi tema parimaks tulemuseks 14. koht.

Eilses jälitussõidus tuli Mäkäräinen neljandaks.