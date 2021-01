Kolmes Oberhofi MK-etapi delegatsioonis on avastatud koroonajuhtumeid

Iltalehti annab teada, et positiivseid koroonaproove on andnud Norra ja Venemaa delegatsiooni liikmed. Uudisteagentuur TASS teatas täna hommikul ka Tšehhi sportlaste Michal Krcmari ja Adam Vaclaviki positiivsetest proovidest.

Kolmapäeval andis positiivse koroonaproovi Venemaa koondise peatreener Valeri Polhovski, kes paigutati kümneks päevaks eneseisolatsiooni.

Positiivseks osutus ka Norra koondise hooldetiimi pealiku Tobias Fenre viiruseproov. Esmaspäeval andis ta negatiivse proovi, kolmapäevane test oli paraku positiivne. Norralase kohta on öeldud, et ta on asümptomaatiline.

"Mul oli kolmapäeval tavaline tööpäev. Suusatasin 40 kilomeetrit ning läksin õhtul jooksma. Mul pole sümptomeid ja minuga on korras," ütles ta Dagbladetile.

Norra leht raporteerib, et isolatsiooni pidid minema veel kolm Norra hooldemeest, kuid sportlased said neljapäeval treeninguid jätkata.

Norra laskesuusaliidu peasekretär Morten Djupvik teatas, et Norra koondis on otsustanud kasutusele võtta karmimad viiruse tõkestamise meetmed kui rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU ettekirjutused.

Norralased on end jaganud mitmesse tiimi: ühe moodustavad mehed, teise naised. Samuti on end lahku löönud hooldustiimi liikmed, mistõttu puudutab antud juhtum vaid nelja hooldemeest kaheksast.

Laskesuusatajad võistlevad Oberhofis 8.-17. jaanuarini. Eesti aja järgi reedel kell 12.30 peetakse naiste 7,5 km sprint, meeste sprint algab kell 15.15. Eestlannadest lähevad rajale Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas, Regina Oja ja Kadri Lehtla, meestest Rene Zahkna, Raido Ränkel, Robert Heldna.

