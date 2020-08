Kolm Venemaa laskesuusatajat vahetasid kodakondsust

Kõik kolm on saanud juba loa võistelda oma uue riigi eest, vahendab Rumeenia Laskesuusatamise Föderatsioon. “Oskinil, Tolmatševal ja Tširkoval on olemas kõik vajalikud dokumendid, seal hulgas ka kodakondsus, et esindada Rumeenia koondist,” teatas koondise esindaja.

Kolmest edukaim on seni olnud 25-aastane Tširkova, kes võitis kaks pronksmedalit 2019. aasta tali universiaadil Venemaal. Tolmatševa võitis aga kaks pronksmedalit 2017. aasta Venemaa meistrivõistlustelt.

Sportlased ei pidanud küsima luba Venemaa Laskesuusatamise Liidult, sest nad ei ole võistelnud üritustel, kuhu määrati Venemaale sanktsioonid.