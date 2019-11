Kalev Ermits pääses Livigno õnnetusest ehmatusega

"Ettevalmistus läks üldiselt üsna ladusalt kuni mõne nädala taguse perioodini, kui sain väikse totra vigastuse. Kukkusin suusakepi tagumise otsa endale roiete vahele," rääkis Ermits intervjuus ERR-Spordile.

"Esimese hooga oli hirm, et äkki on luumurd, aga õnneks seda ei ole. On vaid turses. Spetsialistidega on olukorda arutatud ja praegu on asi kontrolli all,“ lisas Ermits.