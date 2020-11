Kalev Ermits: osad koroonapositiivsed on meie hotellist

Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) teatel on positiivse koroonaproovi on andnud Venemaa, Läti, Moldova, Rumeenia ja Prantsusmaa võistkonna liikmed. Mõistagi viibivad nakatunud sportlased ja abipersonali liikmed eneseisolatsioonis.

Eesti laskesuusakoondislane Kalev Ermits avaldas ERR-ile, et koroonajuhtumid on pärit samast hotellist, kus Eesti koondis elab. "Otseselt see mind häirinud ei ole, aga meie hotellist on need samad juhud ja selles mõttes tasub läbi küll rohkem mõelda, kas tasub läbi käia ja söömas oleme kõik lõppude lõpuks väga lähestikku. Loodame, et saame kontrolli alla selle asja," rääkis Ermits.

"Praegu on küll nii, et hotellitoast käid ainult trenni tegemas ja söömas. Üleliigseid käimisi pole ja teistega saab põgusalt juttu ajada raja peal, aga hotellis küll keegi kuskile toppama ei jää ja koridoris teist ei oodata. Kõigil on oma kindel siht punktist A punkti B ja kähku oma tuppa tagasi. Meile on praegu tehtud siin kohal olles üks test, õhtul tuleb teine veel. Naised tegid teise hommikul ära."

