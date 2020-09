Kaks tipplaskesuusatajat said ajutise võistluskeelu

IBU määras esialgse karistuse Kanada advokaadi Richard McLareni aruandest selgunud tõendite ja Moskva dopingulabori andmebaasist leitud info põhjal.

32-aastane Lapšin, kes on kolme korral pääsenud MK-sarjas poodiumile, esindab alates 2017. aastast Lõuna-Koread. Temal varasemast ajast dopingurikkumisi ei ole.

33-aastane Glazõrina on aga varem kandnud juba kaheaastast võistluskeeldu, mille ta sai 2018. aasta alguses. Venelanna on kahekordne Euroopa meister, MK-sarjas on ta pjedestaalile jõudnud kuus korda.

Mõlemal venelased on nüüd õigus IBU otsus vaidlustada ja oma süütust tõestada.