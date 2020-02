Johaug astus dopingus süüdistatava Eckhoffi kaitseks välja: "See on haige!"

"[Martin] Fourcade on hiilgav sportlane, suurepärane talent, aga sellegipooolest osutatakse talle teatud sorti meditsiinilist abi. Sama kehtib ka Norra sportlaste kohta. Näiteks ei suuda ma uskuda, kuidas Tiril Eckhoff suudab järsku rajal nii võimas olla," ütles 55-aastane Reztsova väljaandele Sports.ru.

"Nõustun Tiriliga. See on haige avaldus," ütles Johaug pärast enda võistlust Östersundis, viidates, et ka Eckhoff ise oli venelanna väljaütlemist varasemalt "haigeks" nimetanud.

"Olen kuulnud, et keegi räägib minu kohta s***a. Aga on tore, et ta arvab, et ma olen heas vormis. Kahjuks pean talle ütlema, et olen nii puhas, kui veel olla saab," lausus pühapäevase MM-i jälitussõidu järel Eckhoff.

Rootslannast laskesuusataja Hanna Öberg tuli samuti Eckhoffi kaitseks välja: "Ma arvan, et see on juba laim. Ma ei arva, et Eckhoff või Fourcade on kunagi patustanud. Ma usun, et need, kelle vastu ma võistlen, on puhtad, kuni pole tõestatud vastupidist. Mõlemad on spordis olnud pikki aastaid ning näidanud kõvasid tulemusi, seega on selge, et tegu on füüsiliselt väga võimekate sportlastega."