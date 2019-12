Johannes Thingnes Bö: MK-sarja üldvõit on minu jaoks ilmselt juba läinud

Esiteks valmistab muret nigel vorm - Bö kaotas kolmapäeval Östersundis peetud 20 km tavadistantsil esikoha saanud Martin Fourcade'ile murdmaarajal ligi kahe ja poole minutiga.

Ent isegi suuremaks takistuseks võib saada asjaolu, et norralane saab jaanuaris isaks.

"MK-tiitli eest võitlemine läheb raskeks. Kui ma poleks eelmisel aastal suutnud seda võita, tahaks ma kindlasti kollast särki tagasi saada (mille ta pärast kolmapäevast võistlust kaotas - toim.). Teadsin juba varem, et see hooaeg tuleb minu jaoks teistsugune," ütles Bö Norra rahvusringhäälingule.

Fourcade peab Bö-d siiski oma suurimaks konkurendiks.

"Ma saan aru, et ta saab lapse, aga mul on neid kaks tükki. Võid ju arvata, et loobud lapse sünni nimel kõigest, aga samal ajal meeldib meile võistelda," ütles prantslane.