Johannes Thingnes Bö andis vihje tuleviku osas: see jääb minu viimaseks võistluseks

"Pärast seda on mu karjäär läbi," rääkis 26-aastane Bö Norra kanalile TV2. "Usun, et vahepealsed aastad lähevad kiiresti, sest mu motivatsioon on üha kasvamas. 2026. aasta Itaalia olümpia on hea ja loomulik aeg lõpetamiseks. Olen selleks ajaks 33-aastane."

Bö tunnistas, et ei soovi käia legendaarse kaasmaalase Ole Einar Björndaleni jälgedes, kes lõpetas karjääri alles 44-aastaselt. "Ei! Usun, et juba 33-aastaselt on hea teha elus peale tippspordi veel midagi muud. Juba selleks ajaks on mul olnud pikk karjäär."

Bö auhinnakapist leiab ühe olümpiakulla ja kaks olümpiahõbedat. Maailmameistrivõistlustelt on ta võitnud 10 kulda, 8 hõbedat ja kaks pronksi. Ühtlasi on ta viimasel kahel hooajal triumfeerinud ka MK-sarja üldarvestuses.