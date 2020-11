Johanna Talihärm: tahan tõestada, et suudan ka laskmises olla maailmaklass

"Kindlasti oli palju väljakutseid ja mitte miski ei läinud nii nagu oli planeeritud. Aga arvan, et kõik vajalik sai tehtud ja oli päris korralik ettevalmistus," rääkis Talihärm intervjuus ERR-ile.

Mullu segasid Talihärma etteasteid terviseprobleemid, aga uue hooaja eel on motivatsioon suur.

"Ma arvan, et mul on endale päris palju tõestada. Tahaksin tõestada, et suudan ka laskmises olla maailmaklass. Ma väga loodan, et olen sammu edasi teinud ka suusakiiruses. Võib-olla mitte nii palju tõusude sõitmise pealt, kus mul on juba varasemalt väga tugevad küljed olnud, aga ma loodan, et olen suutnud väikseid nõrkusi parandada," lausus ta.

