Johanna Talihärm: ma pole suutnud veel laskesuusatamise eri osasid kokku panna

Vaatasin, et koondis on kamba peale kogunud juba 195 MK-punkti. Viimased kolm aastat on saak olnud 84, 49 ja 106. Paku, kui palju suudate punkte koguda hooaja lõpuks! Viimase kümne hooaja peale peaks püüdmatu olema 2010/2011 (479 punkti sh Sauelt 350), aga paremuselt järgmine on 250. Kas see tundub püütav? Ja kuidas oma saagiga rahul oled?

Punktide arvutamisega ei ole üldse tegelenud, ja ennustajavõimeid mul kah pole. Pakun siiski, et meil on varianti selleaastast veel punktisummat kasvatada.

Mida olete sel hooajal teisiti teinud kui varem?

Mina olen viimased neli aastat koondisest väga palju eraldi treeninud (USAs) ja ei ole parim inimene sellele küsimusele vastama. Treeningute kõrgemat intensiivsust on siiski märgata.

Kui sa peaksid need etapid kokku võtma ühe sõnaga, siis mis sõna see oleks?

Ühe sõnaga: biathlon. Oli õnnestumisi ja kordaminekuid, ning imeväiksed detailid oleks saanud olukorda väga palju muuta nagu biathlonis tihti on. Oli tore olla tagasi USA mandril, tean paljusid siinseid vabatahtlike ning korraldajaid ning mu oma sõbrannadki tulid Bozemanist vaatama, see tekitas peaaegu koduse tunde.