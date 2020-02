Johanna Talihärm ainsast möödalasust: püstitiirus mul virvendas silme ees

"Sain kohe alguses aru, et siin tuleb oma ressursse varakult jagama hakata ja mängisin oma plaani natuke ümber. Hakkasin iga tõusu ja lõiku omaette eesmärgina võtma ja ma arvan, et see mind ka finišisse aitas. Kohati läks ikka väga raskeks," kommenteeris Oja, kirjutab ERR Sport.

Johanna Talihärm usub, et võttis tänasest sõidust maksimumi. "Anterselva rada mulle profiili mõttes üldse ei sobi, mulle sobivad järsud tõusud ja üsna vähe lauget ja üleminekuid. Siin on kõik lauge ja põhimõtteliselt üks tõus. Arvan, et võtsin sõidu osas maksimumi. Püsti lastes mul virvendas silme ees. Siin on tõesti väga keeruline lasta ja ma ei näinud märke ja siis pidin paar hingetõmmet veel tegema ja ma arvan, et see tasus täna ära," kommenteeris Talihärm.