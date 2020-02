Itaalia politsei korraldas Anterselva MMil Venemaa laskesuusatähe Loginovi toas läbiotsimise

"Kell kuus hommikul, kui me magasime, astus politsei meie tuppa ilma koputamata. Mina neid ei huvitanud. Nad võtsid kaasa Loginovi sülearvuti ja mobiiltelefoni," sõnas Garanitšev Venemaa meediale.

Loginov lisas omalt poolt: "Kui nad tuppa tulid, võtsid nad kohe meie relvad ära - ilmselt peeti meid ohtlikeks kurjategijateks. Meil kästi vagusi istuda, me olime mõistagi veel aluspesus. Neid huvitasid ainult minu asjad."



Lisaks otsiti läbi Loginovi isikliku treeneri Aleksander Kasperovitši tuba.

"See on suur etendus, nagu alati," teatas Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšjov Venemaa meediale. "See läbiotsimine toimus Rahvusvahelise laskesuusaföderatsiooni (IBU) palvel. Nad tahtsid kontrollida, miks ööbib treener Aleksander Kasperovitš Venemaa koondise juures, kui ta on MMil Ukraina koondise akrediteeringuga."

Dratšjov lisas, et Kasperovitš sai tõesti akrediteeringu ukrainlaste kaudu, sest MMiks antakse igale koondisele piiratud arv akrediteeringuid ning venelastel polnud võimalik Loginovi juhendajat aidata.

"Loginovi läbiotsimise puhul öeldi, et kuna tal on varem dopinguga jama olnud, siis taheti teda üle kontrollida," selgitas Dratšjov.

Nii Loginov, kes on Anterselvas võitnud juba kaks medalit, kui Garanitšev osalevad täna teatevõistlusel, mis algab kell 15.30

.