Itaalia laskesuusatäht süüdistas norralasi ebasportlikus käitumises: olen väga pettunud

Naiste laskesuusatamises kujunes heitlus üldvõidu nimel äärmiselt põnevaks. Wierer edestas hooaja viimaseks sõiduks olnud Kontiolahti MK-etapi jälitussõidu eel norralannat Tiril Eckhoffi vaid kaheksa silmaga. Vürtsi lisas juurde ka asjaolu, et itaallanna startis jälitussõidule konkurendist ligi 50 sekundit hiljem.

Tänu Eckhoffi eksimustele neljandas lasketiirus suutiski aga Wierer viimaseks ringiks norralanna kannule tõusta. Wierer saavutas lõpuks 11. koha, millest piisas, et jälitussõidu kümnendana lõpetanud Eckhoffi ees kristallgloobus võita.

"Ma ei olnud kindel, kas võitsin," meenutas Wierer väljaandele OA Sport. "Käisin ringi ja küsisin kümnelt erinevalt inimeselt üle, et sellele kinnitust saada."

Kõik oleks võinud lõppeda aga hoopis teistpidi. "Viimasel ringil jõudsin Ingrid Landmark Tandrevoldi kannule. Ta sai Norra tiimilt informatsiooni, et olen tagant tulemas. Mõistsin seda, sest oskan vähesel määral norra keelt."

"Norrakad on väga riuklikud ja Tandrevold püüdis mind blokeerida," tunnistas Wierer. "Sain aru, et see on taktikaline manööver. Samas proovisid nad minu suuskade peale astuda ja sellises käitumises olen väga pettunud. Laskesuusatamine pole meeskonnasport, seega ei tohiks siin koostööd teha ja kohe kindlasti rivaalidele kahju teha."